Haberler Yaşam Haberleri Denizli'de cinayet: 18 yaşındaki İrem Evren eşi tarafından katledildi!
Giriş Tarihi: 7.6.2022 16:20 Son Güncelleme: 7.6.2022 16:21

Denizli'de cinayet: 18 yaşındaki İrem Evren eşi tarafından katledildi!

DHA
Denizli’de cinayet: 18 yaşındaki İrem Evren eşi tarafından katledildi!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Ferhat Evren (27), çocuğunun annesi, 1 yıllık eşi İrem Evren’i (18) tabancayla vurarak katletti...

Kan donduran olay, saat 11.00 sıralarında Merkezefendi ilçesinin kırsal Aşağışamlı Mahallesi'nde meydana geldi. 1 yıllık evli olan Ferhat Evren ile İrem Evren arasında evde ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ferhat Evren, tabancasıyla eşine peş peşe 5 el ateş edip, kaçtı. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 1 aylık bebeği olan İrem Evren'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İrem Evren'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Jandarma, 'kasten yaralama' ve 'dolandırıcılık' suçlarından kaydı bulunduğu belirtilen Ferhat Evren'in yakalanması için çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Yeni 3600 ek gösterge tablosu ile emekli maaşı ve ikramiyesi hesapla! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Ek gösterge artışı ile kim ne kadar alacak?
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması: YENİ formül! Ek gösterge tablosu ile emekli maaşı ve ikramiyesi hesaplama
Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuzda en düşük ve en yüksek emekli zammı hakkında kritik viraj!
Survivor eleme adayı kim oldu, dünkü yarışmada dokunulmazlığı kim kazandı! Survivor All Star yeni bölüm ile kim elendi, kim gitti? Final adaylığından potaya!
Asgari Ücrete Temmuz ayında zam gelecek mi? 2022 İşte, yeni asgari ücret hesap tablosu
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı netleşiyor: Fark 2.259 TL'yi buldu! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
Son dakika: Bir 'Tosuncuk' vakası daha! Türkiye genelinde 110 bin kişi dolandırıldı
Son Dakika: Asgari ücrete zam için yeni reçete! Başkan Recep Tayyip Erdoğan sinyali verdi: Asgari ücret Temmuz zammı geliyor mu?
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge açıklamasını yaptı! Memur ve memur emeklisi için büyük kazanç olacak! İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları
Son dakika: Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel ve EYT açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizli'de cinayet: 18 yaşındaki İrem Evren eşi tarafından katledildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA