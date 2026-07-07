Denizli’de dehşet! 2 çocuk arasında çıkan tartışma kanlı bitti: Polis saldırganın peşinde

AYAĞINDAN BIÇAKLA YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine yanında bıçak bulunan A.Ç. (17), tartıştığı ismi henüz belirlenemeyen 17 yaşındaki çocuğu ayağından iki kez bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.