Denizli’de dehşet! 2 çocuk arasında çıkan tartışma kanlı bitti: Polis saldırganın peşinde

Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi 295 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 çocuk arasında tartışma çıktı.
AYAĞINDAN BIÇAKLA YARALADI
Tartışmanın büyümesi üzerine yanında bıçak bulunan A.Ç. (17), tartıştığı ismi henüz belirlenemeyen 17 yaşındaki çocuğu ayağından iki kez bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KAÇAN ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheli A.Ç.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.