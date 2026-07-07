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Giriş Tarihi: 7.07.2026 14:59 Son Güncelleme: 7.07.2026 15:12

Denizli'de dehşet! 2 çocuk arasında çıkan tartışma kanlı bitti: Polis saldırganın peşinde

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 2 çocuk arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ayağından iki kez bıçaklanan yaralı hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

İHA Yaşam
Denizli’de dehşet! 2 çocuk arasında çıkan tartışma kanlı bitti: Polis saldırganın peşinde
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Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi 295 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 çocuk arasında tartışma çıktı.

AYAĞINDAN BIÇAKLA YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine yanında bıçak bulunan A.Ç. (17), tartıştığı ismi henüz belirlenemeyen 17 yaşındaki çocuğu ayağından iki kez bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheli A.Ç.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#DENİZLİ

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Denizli'de dehşet! 2 çocuk arasında çıkan tartışma kanlı bitti: Polis saldırganın peşinde
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