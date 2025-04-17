Haberler Yaşam Haberleri Denizli’de feci kaza! Süt toplama merkezi çalışanı motosiklet kazası kurbanı oldu
Giriş Tarihi: 17.4.2025 11:23 Son Güncelleme: 17.4.2025 11:33

Denizli’de feci kaza! Süt toplama merkezi çalışanı motosiklet kazası kurbanı oldu

Denizli’de direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü 2 çocuk babası Sedat Kaplan (39) yola savruldu. Süt toplama merkezinde çalışan Kaplan kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Denizli’de feci kaza! Süt toplama merkezi çalışanı motosiklet kazası kurbanı oldu

Kaza, Acıpayam ilçesi Bademli Mahallesi'nde meydana geldi. 39 yaşındaki iki çocuk babası Sedat Kaplan, motosikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi tamamlanan Kaplan, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sedat Kaplan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bölgedeki bir süt toplama merkezinde çalıştığı öğrenilen 2 çocuk babası Sedat Kaplan'ın kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtildi. Genç adamın kalp krizi sonucu kaza yaptığı değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Denizli’de feci kaza! Süt toplama merkezi çalışanı motosiklet kazası kurbanı oldu
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