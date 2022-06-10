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Giriş Tarihi: 10.6.2022 19:21

Denizli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

AA
Denizli’de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Denizli'de fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Siteler ve İncilipınar mahallelerinde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle yaklaşık 2 ay fiziki ve teknik takibi sürdüren ekipler, 4 şüphelinin kiraladıkları apart dairelerde fuhuş yaptırdıklarını ve yer temin ettiklerini belirledi.

Tespit edilen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu zanlıları gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ayrıca, fuhuş yaptıkları belirlenen 16 kadına toplam 317 bin 850 lira idari para cezası uygulandı.

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Denizli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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