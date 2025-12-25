Haberler Yaşam Haberleri Denizli'de pes dedirten yöntem: Solunum cihazından zehir çıktı!
Giriş Tarihi: 25.12.2025 12:41 Son Güncelleme: 25.12.2025 13:12

Denizli'de pes dedirten yöntem: Solunum cihazından zehir çıktı!

Denizli'de zehir tacirlerinin uyuşturucu maddeyi saklamak için başvurdukları yöntem akıllara durgunluk getirdi. Uyuşturucu maddeyi yakalatmamak amacıyla solunum cihazı içine koyan şahıs tutuklandı.

İHA
Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbarat bilgileri doğrultusunda bir şahsın kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Narkotik timleri tarafından takibe alına şüpheli kadın, üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda ise uyuşturucu maddelerin saklandığı yer pes dedirtti.

Denizli'de solunum cihazının içerisinden 5 kilogram uyuşturucu madde çıktı

SOLUNUM CİHAZINDAN ZEHİR ÇIKTI

Narkotik madde arama köpeğinin aramalar sırasında solunum cihazına tepki vermesi tüm dikkati o yöne çekti. Ekipleri kutusundan çıkarttığı solunum cihazının içine 5 kilogram metamfetamin gizlendiği belirlendi. Zehir taciri şüpheli kadın ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

