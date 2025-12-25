Denizli’de pes dedirten yöntem: Solunum cihazından zehir çıktı!

Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbarat bilgileri doğrultusunda bir şahsın kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Narkotik timleri tarafından takibe alına şüpheli kadın, üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda ise uyuşturucu maddelerin saklandığı yer pes dedirtti.

Denizli'de solunum cihazının içerisinden 5 kilogram uyuşturucu madde çıktı

Narkotik madde arama köpeğinin aramalar sırasında solunum cihazına tepki vermesi tüm dikkati o yöne çekti. Ekipleri kutusundan çıkarttığı solunum cihazının içine 5 kilogram metamfetamin gizlendiği belirlendi. Zehir taciri şüpheli kadın ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.