Denizli'de tamirat için çatıya çıkmıştı: Talihsiz adam hayatını kaybetti!

Denizli’de evinin çatısının tamiratını yapmak isteyen Ömer Bulut, bir anlık dengesini kaybederek düştü. Talihsiz adam hayatını kaybetti.

Acı olay, Merkezefendi ilçesi Yaşilyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Bulut, kendisine ait evin çatısına tamirat yapmak için çıktı. Çatının tamiratı ile uğraşan Ömer Bulut, bir anlık dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten sert zemine düştü. Ömer Bulut'un düştüğünü fark eden aile üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalede bulunulan Ömer Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Ömer Bulut'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Ömer Bulut'un cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından bugün ikindi namazına müteakip mahalle caminde kılınacak namazın ardından Yaşilyayla mezarlığına defin edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

