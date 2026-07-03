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Giriş Tarihi: 3.07.2026 15:39

Denizli’de yürekler ağza geldi! Minik çocuk balkonda dakikalarca asılı kaldı: Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen olay panik dolu dakikalar yaşattı. Balkonun koruma filesi dışında asılı kalan minik çocuk yürekleri ağza getirdi. Çocuğunu dakikalarca tutan annenin "Korkuyorum" sözleri yürek burktu. Çığlık çığlığa yaşanan panik anları kameraya böyle yansıdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Denizli’de yürekler ağza geldi! Minik çocuk balkonda dakikalarca asılı kaldı: Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı!
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Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde oyun oynadığı sırada odanın penceresinden dışarı çıkan küçük çocuk, balkona gerilen koruma filesinin dışına geçti. Bir süre sonra dengesini kaybeden çocuk, fileye tutunarak boşlukta asılı kaldı.

ÇOCUĞUNU SON ANDA YAKALADI

Durumu fark eden anne, hızla hareket ederek çocuğunu yakaladı ve düşmemesi için sıkıca tuttu. Çocuğunu yukarı çekemeyen ancak düşmesine de izin vermeyen anne, balkonda yaklaşık 10 dakika boyunca mücadele verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Balkon filesinde asılı kalan çocuğunu düşmesin diye dakikalarca tuttu! Annenin zor anları kamerada | Video



VATANDAŞLAR ÇARŞAF GERDİ

Annenin çocuğu tutması sebebiyle yalnız olduğu daire kapısını dışarıdan gelecek yardımlara açamazken, vatandaşlar ise bir yandan dışarıda çarşaf gererek tedbir almaya çalışırken diğer yandan ise kapıyı kırmaya çalıştı. Bir vatandaş ise üst kattaki daireden kendini sarkıtarak çocuğu kurtarma girişiminde bulundu. Olay yerine doğru hızla ilerleyen itfaiye ekipleri, sokağın dar olması ve araçların gelişigüzel park edilmesi nedeniyle bölgeye girmekte büyük güçlük çekti.

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"BEN ÖLÜRÜM DE ONU KURTARIRIM"

Merdiven yardımıyla balkona ulaşan itfaiye ekipleri çocuğa müdahale ederken anneden yardımcı olmasını istedi. Endişeli annenin, "Korkuyorum" söylemine ise itfaiye erinin, "Hiç merak etme. Ben ölürüm onu kurtarırım. Hiçbir şey olmaz" demesi ise dikkatlerden kaçmadı. Zamanla yarışan ekipler, aracın giremediği noktada araç merdivenini uzatarak çocuğa ulaşmayı başardı. İtfaiye ekiplerinin dikkatli müdahalesi sonucu filenin kesilmesiyle küçük çocuk, annesi tarafından alınarak kurtarıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#DENİZLİ

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Denizli’de yürekler ağza geldi! Minik çocuk balkonda dakikalarca asılı kaldı: Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı!
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