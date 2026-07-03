Denizli’de yürekler ağza geldi! Minik çocuk balkonda dakikalarca asılı kaldı: Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı!





VATANDAŞLAR ÇARŞAF GERDİ

Annenin çocuğu tutması sebebiyle yalnız olduğu daire kapısını dışarıdan gelecek yardımlara açamazken, vatandaşlar ise bir yandan dışarıda çarşaf gererek tedbir almaya çalışırken diğer yandan ise kapıyı kırmaya çalıştı. Bir vatandaş ise üst kattaki daireden kendini sarkıtarak çocuğu kurtarma girişiminde bulundu. Olay yerine doğru hızla ilerleyen itfaiye ekipleri, sokağın dar olması ve araçların gelişigüzel park edilmesi nedeniyle bölgeye girmekte büyük güçlük çekti.