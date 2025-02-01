Denizli’deki çuval cinayetinde yeni gelişme! 2 bilezik için komşusunu öldüren kadın ve arkadaşı tutuklandı

Çivril ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'nde 2032 sokakta oturan 54 yaşındaki Serpil Girgin, geçen pazar günü "Komşuya gidiyorum" diyerek, evden ayrıldı. Akşam olmasına rağmen eşinin evine dönmediğini gören eşi Mustafa Girgin, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri ihbar üzerine çalışma başlattı. Mahalledeki MOBESE ve diğer güvenlik kamera kayıtları incelendi. Ancak Serpil Girgin'e ait herhangi bir ize rastlanmadı.

KOMŞUSUNUN BAHÇESİNDEKİ ÇUVAL İÇERİSİNDE CESEDİ BULUNDU

Bunun üzerine polis ekipleri eşine "Komşuya gidiyorum" demesi üzerine evinin bulunduğu 2032 sokağa yoğunlaştı. Sokaktaki evlerin bahçesinde inceleme yapan polis ekipleri Girgin'in evine yaklaşık 50 metre mesafedeki komşusunun evinin bahçesinde bir çuval fark etti. Çuvalın içine bakan polis ekipleri kayıp olan Girgin'in cesedini buldu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, kayıp olarak aranırken, cesedi bulunan Girgin'in cesedi olay yerinde inceleme yapılmasının ardından otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖLÜMÜNDEKİ SIR PERDESİ ARALANDI

Serpil Girgin cinayetindeki sır perdesi aralandı. Serpil Girgin'i öldürdüğü iddiasıyla cesedin bulunduğu evin sahibi komşusu Ümmühan Akkoyun (54) ile ona yardım eden kadın arkadaşı T.Ö. gözaltına alındı. Yapılan incelemede Serpil Girgin'in kolundaki 2 bileziğin olmadığı belirtilirken, başına sert bir cisimle vurulduktan sonra boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

CİNAYETİ İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Ümmühan Akkoyun emniyetteki ifadesinde evine davet ettiği Girgin'i öldürdüğünü, kolundaki bilezikleri aldıktan sonra çuval içerisine koyduğunu, yardım için çağırdığı T.Ö. ile cesedi evin bahçesine sakladıklarını anlattı.

2 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Serpil Girgin'in (54) komşusu Ümmühan Akkoyun ve kadın arkadaşı T.Ö. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.