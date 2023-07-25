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Giriş Tarihi: 25.7.2023 23:17 Son Güncelleme: 25.7.2023 23:17

Denizli'nin Güney ilçesi Denizli'nin neresindedir?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 25 Temmuz 2023 Salı günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Denizli'nin Güney ilçesi Denizli'nin neresindedir? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Denizli’nin Güney ilçesi Denizli’nin neresindedir?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 25 Temmuz 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Denizli'nin Güney ilçesi Denizli'nin neresindedir? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (25 TEMMUZ 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Denizli'nin Güney ilçesi Denizli'nin neresindedir?

A- Güneyinde
B- Güneybatısında
C- Güneydoğusunda
D- Kuzeyinde (CEVAP)


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Denizli'nin Güney ilçesi Denizli'nin neresindedir?
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