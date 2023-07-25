"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 25 Temmuz 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Denizli'nin Güney ilçesi Denizli'nin neresindedir? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.
İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;
SORU: Denizli'nin Güney ilçesi Denizli'nin neresindedir?
A- Güneyinde
B- Güneybatısında
C- Güneydoğusunda
D- Kuzeyinde (CEVAP)