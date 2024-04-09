Haberler Yaşam Haberleri Deplasman yolunda fenalaşmıştı... Kocaelispor'lu Köfte Erkan hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 9.4.2024 13:36 Son Güncelleme: 9.4.2024 13:46

Deplasman yolunda fenalaşmıştı... Kocaelispor'lu Köfte Erkan hayatını kaybetti

Kocaelispor'un sıkı taraftarlarından olan Erkan Çakır, hafta sonu otobüsle Çorum deplasmanına giderken fenalaştı. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden Çakır'dan, sabah saatlerinde acı haber geldi.

ABBAS ÇAKAR
Deplasman yolunda fenalaşmıştı... Kocaelispor’lu Köfte Erkan hayatını kaybetti

Kocaelispor'un sıkı taraftarlarından olan ve neredeyse bütün maçları kaçırmayan Erkan Çakır, hafta sonu Çorum deplasmanına giderken otobüste fenalaştı. Hemen Çorum'da özel bir hastaneye kaldırılan İzmit Belediyesi personeli 42 yaşındaki Erkan Çakır'ın, beynine pıhtı attığı öğrenildi. 2 günden bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Çakır'dan sabah saatlerinde acı haber geldi.

Doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulmayarak hayatını kaybeden Çakır'ın vefatı, İzmit Belediyesi'ndeki mesai arkadaşları ile Kocaelispor taraftarını yasa boğdu. 'Köfte Erkan' lakabı ile tanınan 42 yaşındaki Çakır'ın cenaze bilgileri ise henüz netleşmedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Deplasman yolunda fenalaşmıştı... Kocaelispor'lu Köfte Erkan hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA