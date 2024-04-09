Deplasman yolunda fenalaşmıştı... Kocaelispor’lu Köfte Erkan hayatını kaybetti

Kocaelispor'un sıkı taraftarlarından olan ve neredeyse bütün maçları kaçırmayan Erkan Çakır, hafta sonu Çorum deplasmanına giderken otobüste fenalaştı. Hemen Çorum'da özel bir hastaneye kaldırılan İzmit Belediyesi personeli 42 yaşındaki Erkan Çakır'ın, beynine pıhtı attığı öğrenildi. 2 günden bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Çakır'dan sabah saatlerinde acı haber geldi.

Doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulmayarak hayatını kaybeden Çakır'ın vefatı, İzmit Belediyesi'ndeki mesai arkadaşları ile Kocaelispor taraftarını yasa boğdu. 'Köfte Erkan' lakabı ile tanınan 42 yaşındaki Çakır'ın cenaze bilgileri ise henüz netleşmedi.