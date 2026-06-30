Depo olarak kullanılan muz serası küle döndü

Aşağı Işıklar Mahallesi Kaplan Koyağı mevkiinde Fatih Uysal isimli vatandaşa ait muz serasında yangın ihbarı itfaiye Orman İşletme Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekipleri alarma geçirdi. Yangın bölgesine ulaşan ekipler bir taraftan yanan seraya müdahalede bulunurken diğer taraftan yangının yakınında bulunan ormanlık alana ulaşmaması için gerekli önlemler alındı. Yangında alevler ve gökyüzünü saran siyah duman bulutları kilometrelerce uzaktan görülürken, sık sık patlamalar yaşandığı görüldü. Yaklaşık 2 saat süren ve tüm müdahalelere rağmen 5 dönüm üzerine kurulu muz serası tamamen yandı.

NEDEN ÇIKTIĞI ARAŞTIRILIYOR

Yanan muz serasında ekim yapılmadığı, motosiklet yedek parçalarının bulunduğu depo olarak kullanıldığı bildirildi. Yangının meydana geldiği bölgeye giden Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, güncel fiyatla muz serasının dönüm maliyetinin 800 ile 900 bin lira arasında değiştiğini, sadece sera zararının 3 buçuk-4 milyon lira olduğunu belirtti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.