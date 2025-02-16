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Giriş Tarihi: 16.2.2025 12:06 Son Güncelleme: 16.2.2025 12:23

Depoya sahte alkol baskını: 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan bir depoya baskın yapan ekipler 155 şişe sahte alkol, 190 litre etil alkol ele geçirdi. Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Depoya sahte alkol baskını: 2 kişi gözaltına alındı

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde yer alan bir depoda, sahte alkol depolandığının belirlenmesi üzerine ekipler harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15 Şubat günü depoya gerçekleştirilen operasyonda, G.Y. ile H.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Ekiplerce depoda yapılan arama çalışmalarında ise çeşitli ebatlardaki şişelere doldurulmuş vaziyette 155 şişe sahte alkol ile mavi ve beyaz renkli bidonlar içerisinde toplamda 190 litre etil alkol ele geçirildi. Öte yandan, depoda yakalanıp gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Depoya sahte alkol baskını: 2 kişi gözaltına alındı
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