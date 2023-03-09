Deprem bölgesinde araçların toplu alana taşınması sürüyor

Asrın felaketi öncesinde 11 ilde yaklaşık 1,5 milyonu otomobil olmak üzere toplamda 3,3 milyon motorlu taşıt bulunuyordu. 6 Şubat'ta yaşanan depremle birlikte bölgedeki motorlu araçlardan 1,5 milyonu ya pert oldu, ya da bir şekilde hasar aldı. Enkaz altında ezilen ve adeta bir kağıt gibi kalan araçların yanı sıra ağır hasar alan araçlar her ilde belirlenen araç toplama merkezlerine taşınıyor. Emniyet güçlerinin gözetiminde yapılan bu çalışmalar resmi kayıtlara da aktırılıyor.

Hatay Kırıkhan İlçesi'nde enkazdan çıkartılan araçlar toplama alanlarına taşınması da sürüyor. Öte yandan pert olan bir aracın hemen arkasındaki binada sokak olmasına rağmen "Apartman sakinlerinden dışında araç park etmeyiniz. Aksi takdirde çekici ile çekilecektir" yazı dikkat çekti.

Araçları hasar gören ve kaskosu bulunan depremzedeler ilgili sigorta şirketlerine müracaatları sürüyor. Yoğun taleple birlikte şirketlerindeki mesai artarak devam ediyor. Kaskosu olan araç sürücüleri poliçenin içeriğine göre ödeme alacak. Eğer kasko poliçesi deprem zararı teminat kapsamında ise ilgili şirket hasarın karşılanması gerekiyor. Araçta hasar ve tamir masrafı varsa yapılacak tespite göre ödeme alınacak. Araç pert olduysa yasal kesintilerden sonra yani piyasa değerinin ödenmesi gerekiyor.

Aracın sahibi hayatını kaybettiyse poliçe baz alınarak ödemeler varislerine yapılıyor. İlgili varisler veraset ilamı çıkarttıktan sonra sigorta şirketine başvurup ödemeler talep ediyor. Zorunlu araç sigortası olanlar ise sigorta ödemesi alamayacak. Bilindiği gibi zorunlu trafik sigortası deprem sonucu araçlarda oluşan hasarları karşılamıyor. Bir de bölgede hiç araç sigortası bulunmayan motorlu araç sahipleri var. İşte onların durumu ise daha sıkıntılı bir hal aldı.

Afet yaşayan 11 ilde Ocak 2023 sonu itibarıyla toplam motorlu araç sayısı ise 3 milyon 298 bin 433 adet olarak biliniyor. Bu araçların 1 milyon 546 bin 280'ni otomobiller oluşturuyor. Yine bu illerde toplam 717 bin 465 motosiklet, 503 bin 113 kamyonet, 311 bin 61 traktör, 117 bin 237 kamyon, 71 bin 382 minibüs, 22 bin 588 otobüs ve 9 bin 307 adet de özel amaçlı taşıt bulunuyor. Deprem vuran illerde 750 bin motorlu taşıtla Adana 1 numara olarak listenin başını çekerken 601 bin 997 adetle Gaziantep 2'inci, Hatay 557 bin 264 araç ile 3. sırada bulunuyor.