Deprem hırsızlarına ‘Anafor Operasyonu’ 12 tutuklama

Yapılan teknik takip sonucu 12 kişi dinlemeye takıldı. Buluşma öncesi şifreli konuşarak bir araya gelen çete üyeleri, telefonları araçta bırakarak hasarlı evlerden hırsızlık yaptı. Çete, depremden sonra ağır ve orta hasarlı olduğu için uzun süre kullanılmayan evlerden ziynet eşyaları ve elektronik çaldılar.