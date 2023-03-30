Deprem hırsızlarına ‘Anafor Operasyonu’ 12 tutuklama

Diyarbakır Asayiş Şube ekipleri Ergani İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Asrın Felaketi'nde hasarlı binaları hedef alan hırsızlık çetesi, boşaltılan evlerden ve işyerlerinden hırsızlık yapınca takibe alındı.
Yapılan teknik takip sonucu 12 kişi dinlemeye takıldı. Buluşma öncesi şifreli konuşarak bir araya gelen çete üyeleri, telefonları araçta bırakarak hasarlı evlerden hırsızlık yaptı. Çete, depremden sonra ağır ve orta hasarlı olduğu için uzun süre kullanılmayan evlerden ziynet eşyaları ve elektronik çaldılar.
Altınlar toprağa gömülü vaziyette bulunurken, yapılan aramalarda silah, tüfek, nakit para ve çalıntı malzemeler ele geçirildi. Polisin 'Anafor' adı verdiğini operasyonda, gözaltına alınan 13 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Çete üyesi 8'i kadın 12 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.