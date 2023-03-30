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Giriş Tarihi: 30.3.2023 10:00 Son Güncelleme: 30.3.2023 10:19

Deprem hırsızlarına ‘Anafor Operasyonu' 12 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli ‘Asrın Felaketi’nden etkilenen Diyarbakır'da hasarlı bina ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 8'i kadın 12 şüpheli tutuklandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Deprem hırsızlarına ‘Anafor Operasyonu’ 12 tutuklama

Diyarbakır Asayiş Şube ekipleri Ergani İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Asrın Felaketi'nde hasarlı binaları hedef alan hırsızlık çetesi, boşaltılan evlerden ve işyerlerinden hırsızlık yapınca takibe alındı.

Yapılan teknik takip sonucu 12 kişi dinlemeye takıldı. Buluşma öncesi şifreli konuşarak bir araya gelen çete üyeleri, telefonları araçta bırakarak hasarlı evlerden hırsızlık yaptı. Çete, depremden sonra ağır ve orta hasarlı olduğu için uzun süre kullanılmayan evlerden ziynet eşyaları ve elektronik çaldılar.

ALTINLARI EVLERİNİN BAHÇESİNE GÖMDÜLER

Çete üyelerinden kadınlar, dikkat çekmemek için ellerinde temizlik kovasıyla binalarla girdiler ve saç tokalarıyla kapıları açtılar. Hırsızlar çaldıkları altınları evlerinin bahçesine gömerken, polis dedektörleri çalıntı altınları aradı.

Altınlar toprağa gömülü vaziyette bulunurken, yapılan aramalarda silah, tüfek, nakit para ve çalıntı malzemeler ele geçirildi. Polisin 'Anafor' adı verdiğini operasyonda, gözaltına alınan 13 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Çete üyesi 8'i kadın 12 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Deprem hırsızlarına ‘Anafor Operasyonu' 12 tutuklama
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