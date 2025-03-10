Deprem konutlarının yeniden inşası ihalesiyle dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı

Kendilerini istihbarat görevlisi ve bakanlık personeli olarak tanıtıp deprem konutlarının yeniden inşası amacıyla Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde ihale verileceği vaadiyle mağdurlardan para alıp haksız menfaat sağlandığının tespiti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 8 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerden birinin, cezaevinde olduğundan sevk işleminin yapılamadığı öğrenildi.