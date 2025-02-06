Deprem şehidi Fethiye’deki mezarında anıldı

Asrın deprem felaketinde Fethiyeli Sağlık Memuru Muzaffer Kılınç, Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Binasındaki son nöbeti sırasında enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Kılınç'ın Balıkesir Marmara İlçe Devlet Hastanesi'ne sağlık memurluğuna atandığı hatta evinde eşyalarını topladığı arkadaşları ile vedalaştığı ve hastanede son nöbetini tutarken depreme yakalandığı öğrenilmişti. Muzaffer Kılınç'ın yakınları ve arkadaşları depremin ardından Antakya'ya giderek kurtarma çalışmalarına katılmış ve depremin 10.gününde Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Binasının enkazı altından cenazesini çıkartarak Fethiye'ye getirip, Hallaç Mezarlığı'nda gözyaşları ve dualarla toprağa vermişlerdi. Fethiyespor sevdalısı olan Muzaffer Kılınç'ın adının yaşaması için ailesi tarafından Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda yaptırılan Sosyal Hizmet Laboratuvarı, Kılınç Ciddi Oyunlar Laboratuvarı ve Yüksek Lisans Sınıfı'nın açılışı geçtiğimiz aralık ayında sade bir törenle gerçekleştirilmişti. 6 Şubat 2023 tarihindeki asrın felaketinin yıl dönümünde Muzaffer Kılınç'ın ağabeyi Muammer Kılınç, yengesi Yasemin Kılınç ve yeğeni Şule Kılınç Hallaç Mezarlığı'nda kardeşinin mezarını ziyaret ederek dualar okudular.

79 yaşındaki acılı 4 çocuk annesi Fatma Kılınç depremin yıl dönümü öncesi üzüntüden mide kanaması geçirip, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Acılı anne ve diğer yakınları hastaneden dualarda bulunurlarken, ağabey Muammer Kılınç, "Asrın felaketinin 2. yıl dönümü gelmesine rağmen acımız hala devam ediyor. Biz kardeşimizin ismini yaşatmak, afetlere dikkat çekmek için çaba gösteriyoruz. Kardeşimizin isminin Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda yaptırılan Sosyal Hizmet Laboratuvarı, Kılınç Ciddi Oyunlar Laboratuvarı ve Yüksek Lisans Sınıfı'na verilmesi acımızı hafifletirken, annem de asrın felaketinin yıldönümü yaklaşınca üzüntüden mide kanaması geçirdi. Devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Allah bir daha milletimize böyle afetler göstermesin ülkemizin başı sağ olsun. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeşimin ve tüm deprem şehitlerinin mekanı cennet olsun." ifadelerinde bulundu.