Deprem Songül’ün hayallerini yıkamadı

Evli ve 3 çocuk annesi 45 yaşındaki Songül Emektar, çok küçük yaşlarda çırak olarak kadın kuaförlüğü yapmaya başladı. 30 yılı aşkın bu meslekte olan Emektar, 2016'da KOSGEB'den aldığı 17 bin TL'lik destekle kendi işyerini açtı. Kısa sürede kendisini gösteren ve özellikle de gelin başı yapmada ön plana çıkan Emektar, 5 koltukla başladığı işyerini yoğun talep üzerine 40 koltuğa çıkardı. Birçok yarışmada en başarılı kadın kuaför olarak ödüller alan Emektar'ın hayatı 6 Şubat depremiyle değişti. Songül Emektar, asrın felaketinde evlerini, işyerini ve 4 personelini kaybetti.

SIFIRDAN BAŞLADI

Kendisine 'Yeniden ayağa kalkmalıyım' diyerek söz veren Emektar, depremden sadece 3 ay sonra elinde kalan birikimleri ile yeniden kendi işyerini açtı. Eski ekibine yeni kişileri de ekleyen Emektar, başarılarını kaldığı yerden sürdürdü. Oğullarının işlettiği iki gelinlikçi dükkânı da açan Emektar, 23 kadını istihdam ediyor. 6 Şubat'ta büyük acılar yaşandığına dikkat çeken Emektar, "Depremde önceki akşam birçok gelinin saçını yaptım. Maalesef onların arasından ölenler oldu. Kendi çalışanlarımı kaybettim. 2 aylık bir şokun ardından hem kendimi hem de geride kalan ekibimi ayağa kaldırmam gerekiyordu. Çünkü onlara karşı bir sorumluluğum vardı. Hemen toparlanıp işyerimi açtım. Şimdi kocaman bir aile olduk. Deprem evlerimi, işyerimi yıktı. Ama benim hayallerim o kadar büyük ki onları yıkamadı. Her şeye inat ben buradayım ve ayaktayım. Şubeleşerek daha çok kadın kardeşimi istihdam etmeyi amaçlıyorum. Kadınlara örnek olmak istiyorum. Songül başarıyorsa herkes başarabilir" diye konuştu.