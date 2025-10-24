SON DAKİKA: 12 ilde dev ’change’ operasyonu! Pert lüks araçların şasi numarasıyla 300 milyon liralık vurgun!

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kamu güvenliği ve kamu barışının sağlanması, suç örgütlerinin deşifre edilip çökertilmesine yönelik yürütülen çalışmada, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'resmi belgede Sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kaçakçılıkla mücadele' suçlarını işledikleri tespit edilen şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 'M3' kod adlı F.M.'nin de liderliğini yaptığı örgütün, yurt dışından getirilen araçların üzerine, depremde hayatını kaybeden veya araçları zayi olan vatandaşlara ait otomobillerin yanı sıra kazalı ya da yangın sonucu kullanılamaz hale gelen araçların motor ve şasi numaralarını özel yöntemlerle uyarlayarak 'Change' yaptıkları belirlendi. Bu araçlara 'proje araç' adı altında sahte uygunluk belgeleri düzenlendiği de tespit edildi.
ARAÇLARA EL KONULDU
Yapılan incelemelerde, örgütün 'Change' yapılan araçları orijinalmiş gibi gösterip vatandaşlara satarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği belirlendi. Örgüt'ün bugüne kadar 50 aracı 'Change' yaptığı, bunlardan 43'ünün ele geçirilerek bilirkişi incelemelerinde tamamının 'Change' olduğu kaydedildi. Suç örgütünün hiyerarşik bir yapı içinde emir-komuta şeklinde hareket ettiği, toplam 74 şüphelinin 50 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi.
300 MİLYONLUK ARAÇ CHANGE YAPILDI
Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri İstanbul, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Kayseri, Kocaeli, Rize, Şırnak ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 74 şüpheli yakalandı. Şüpheliler ile birlikte ele geçirilen 50 araca el konuldu. Şüphelilerin toplamda 300 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.
600 BİNLİK ARAÇ ŞASİSİNE 4 MİLYONLUK ŞASİ EKLEMİŞLER
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan 16'sı kadın 74 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 600 bin liralık aracın şasi numarasını 4 milyon liralık araca taktıkları öğrenildi. Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilenen milyonluk araçların her biri göz kamaştırdı. Araçların gerçeklerinden daha yüksek motor güçlerine ve değişik donanımlara sahip olduğu belirtildi.
'CHANGE' İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?
"M3" kod adlı suç örgütünün uyguladığı 'Change' yöntemi, genellikle şu adımlarla ilerledi: Önce, depremde ağır hasar alarak hurdaya ayrılan ya da yasal olarak pert kaydı bulunan, piyasa değeri düşük araçlar (donör araçlar) cüzi bir fiyata temin edildi. Bu donör araçların yasal ve temiz motor ve şasi numaraları (VIN) özel ekipmanlar ve profesyonel sahtecilik yöntemleriyle hassas bir şekilde kopyalandı.
Ardından, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen (gümrük kaçağı), çalıntı veya hacizli lüks araçların (alıcı araçlar) üzerindeki orijinal numaralar silinerek, donör aracın yasal numaraları işlendi. Bu yolla, milyonluk lüks araçlar, kağıt üzerinde 600 bin liralık hurda araçmış gibi gösterilerek resmiyet kazandırıldı. Sahte uygunluk ve muayene belgeleri düzenlenerek araçlar, sanki yasal bir 'proje' aracıymış gibi piyasaya sürüldü.