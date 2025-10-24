SON DAKİKA: 12 ilde dev ’change’ operasyonu! Pert lüks araçların şasi numarasıyla 300 milyon liralık vurgun!

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kamu güvenliği ve kamu barışının sağlanması, suç örgütlerinin deşifre edilip çökertilmesine yönelik yürütülen çalışmada, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'resmi belgede Sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kaçakçılıkla mücadele' suçlarını işledikleri tespit edilen şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 'M3' kod adlı F.M.'nin de liderliğini yaptığı örgütün, yurt dışından getirilen araçların üzerine, depremde hayatını kaybeden veya araçları zayi olan vatandaşlara ait otomobillerin yanı sıra kazalı ya da yangın sonucu kullanılamaz hale gelen araçların motor ve şasi numaralarını özel yöntemlerle uyarlayarak 'Change' yaptıkları belirlendi. Bu araçlara 'proje araç' adı altında sahte uygunluk belgeleri düzenlendiği de tespit edildi.