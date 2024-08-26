Depremde yıkılan atölyesini ayağa kaldırdı

Depremlerde işletmelerinin yıkılmasının ardından yaralanan eşiyle Hatay'dan ayrılan 44 yaşındaki esnaf Özcan Kaya, yörede yetişen zeytin ve defne yağından sabun üretimini devam ettirmek için memleketine dönüp yeniden atölye kurdu. Kaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere Antakya ilçesinde yakalandı.Defne ilçesindeki atölyesi ve Antakya ilçesindeki satış mağazası yıkılan 2 çocuk babası Kaya, afette ayağı kırılan eşinin tedavisi için Ankara'ya yerleşti. Kaya, bir yıl sonra Hatay'a döndü. Kendi imkanlarıyla Defne'de atölye açan Kaya, yörede yetişenürünler ile hem eski mesleğini yapmaya başladı. Hem de ekmek teknesini yeniden ayağa kaldırdı.