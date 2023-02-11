Depremde yıkılan Rönesans Rezidans’ta yaşamını yitiren Burcu öğretmen defnedildi

Antakya ilçesinde öğretmen Burcu Efe, depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazında kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu enkazdan yaralı çıkarılan Burcu Efe, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Burcu Efe'nin özel bir okulun müdürü olan eşi Kenan ve oğulları Taluhan ile Kayrahan ise enkazdan sağ kurtarıldı.