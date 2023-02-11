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Giriş Tarihi: 11.2.2023 15:26

Depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta yaşamını yitiren Burcu öğretmen defnedildi

Hatay’ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybeden öğretmen Burcu Efe, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

DHA
Depremde yıkılan Rönesans Rezidans’ta yaşamını yitiren Burcu öğretmen defnedildi

Antakya ilçesinde öğretmen Burcu Efe, depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazında kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu enkazdan yaralı çıkarılan Burcu Efe, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Burcu Efe'nin özel bir okulun müdürü olan eşi Kenan ve oğulları Taluhan ile Kayrahan ise enkazdan sağ kurtarıldı.

Burcu Efe'nin cenazesi memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesine getirildi. Bozhane Camii'nde kılınan cenaze namazına Efe'nin ailesi ve yakınları, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül ve birçok kişi katıldı.

Burcu Efe'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

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Depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta yaşamını yitiren Burcu öğretmen defnedildi
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