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Giriş Tarihi: 23.4.2025 16:51 Son Güncelleme: 23.4.2025 16:54

Depremin merkez üssü Silivri'de vatandaşlar parklara ve sahillere akın etti

İstanbul’da saat 12.49’da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar parklara, bahçelere, sahillere akın etti. Depremin merkez üssü Silivri'de vatandaşlar sahilleri doldurdu. Kimi Kur'an okudu, kimisi de ailecek sahil kenarına masa kurarak artçıların bitmesini bekledi.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ

Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme evlerinde hazırlıksız yakalanarak büyük panik yaşayan özellikle kadınlar ve çocuklu aileler kendini sokaklara attı. Birçok vatandaş da parklara ve boş alanlara akın etti. Depremin merkez üssü Silivri'de vatandaşlar sahillere akın etti. Vatandaşlar sahil kenarlarında vakit geçirerek paniği atlatmaya çalıştı. Kimisi Kuran okudu, kimisi çocuklarını parklarda oynattı, kimisi de yiyecek ve içeceklerini alıp artçı depremlerin bitmesini bekledi.

Merve Gülaçtı, "Deprem esnasında 23 Nisan kutlamalarındaydık. Çocukların binadan ağlayarak çıktıklarını duyduk. Arabalar falan sallandı, büyük panik yaşadık. Çok korktuk, artçılar sürüyor. Eve girmeyi şuanlık düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Depreme Silivri sahilde yakalanan Rüstem Çubuk (50), "Sahilde depreme yakalandık. Alttan çok kötü vurdu, Sesler geldi kütür kütür. çok kötü sallandık. İnşallah daha büyüğünü yaşamayız."

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Depremin merkez üssü Silivri'de vatandaşlar parklara ve sahillere akın etti
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