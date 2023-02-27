Depremin sağlık kahramanları afetzedelerin yaralarını sardı

"İNSANLARA ÇARE OLMAK İSTEDİM"

Ailesinin de depremzede olduğunu söyleyen Nisanur Köse isimli ebe de "Ben Adanalıyım. Benim ailemde depremzede. O yüzden ben kendimi çok çaresiz hissetmiştim ve gönüllü oldum. Çünkü ailem de aynı şeyleri yaşadı. Şu an hala dışarıdalar. Psikolojik olarak çok kötüler ve o yüzden ben de kendimi burada çok çaresiz hissettim. Yanlarına gidemedim. O yüzden kendim deprem bölgesinde gönüllü oldum. En azından başka insanlara çare olmak istedim. Kendi ailem de olabilirdi. Allah'a şükür iyiler ama hani bu psikoloji çok kötü bir şey. O yüzden yardım etmek istedim" şeklinde konuştu.