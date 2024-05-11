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Giriş Tarihi: 11.5.2024 19:57 Son Güncelleme: 11.5.2024 20:44

Depremzede anneler Kaytaz Böreği’nin püf noktalarını öğrendi

Hatay Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de ve Dünya’da her yıl mayıs ayının 2. pazar günü kutlanan Anneler Günü dolayısıyla konteyner kentte yaşayan depremzede annelere özel etkinlik düzenledi.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Depremzede anneler Kaytaz Böreği’nin püf noktalarını öğrendi

Hatay Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan UNESCO Hatay Gastronomi Evi ile Suna'nın Kızları Vakfı işbirliğiyle Koç Konteyner Kenti'nde kalan depremzede anneler Gastronomi Evi'nde ağırlandı.

Gastronomi Evi'nin kadın şefleri ve annelerin bir araya geldiği etkinlikte bayram öncesi şehrin sokaklarını saran kokusuyla herkesi mest eden, yapılışıyla tam bir kültür yemeği ve Coğrafi İşaretli bir ürün olan Hatay Mutfağının olmazsa olmaz lezzetlerinden Kaytaz Böreği atölyesi gerçekleştirildi.

Gastronomi Evi'nin başarılı kadın şefleri ve anneler hazırladıkları birbirinden lezzetli Kaytaz Börekleri ile hem eğlendiler hem de damaklarını tatlandırdılar. Çok keyifli bir Anneler Günü kutlaması yaşadıklarını dile getiren katılımcılar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve kendilerini ağırlayan Gastronomi evi çalışanlarına teşekkür ettiler.

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Depremzede anneler Kaytaz Böreği’nin püf noktalarını öğrendi
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