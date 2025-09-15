Depremzede araçları üzerinden vurgun

Konya polisi, asrın felaketi depremin vurduğu 11 ilde ağır hasar alarak kullanılamayacak durumdaki çok sayıda aracın şasi ve motor numaralarının çalıntı, yakalamalı/hacizli ve gümrük kaçağı araçlarla değiştirilerek tescil evraklarını kendileri veya yakınları üzerine alıp change yapıldığını tespit etti. Ekipler çalışmalar sonucunda şüphelilerin change yapılan araçları üçüncü şahıslara sattığını belirledi. Yakalanan 11 şüphelinin ayrıca takibi zorlaştırmak için araçları sürekli olarak başka birilerinin üzerine devrettiği öğrenildi. Ele geçirilen 25 milyon TL değerindeki 49 aracın 18 farklı ilde satıldığı belirtildi. 11 şüpheli hakkında 5 yıl ile 115 yıl arasında hapis istemiyle dava açıldı.