Depremzede arkadaşlarına atkı ördüler

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen asrın deprem felaketinde afetzede olan binlerce çocuk unutulmadı. Depremzedeler için İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Şair Mehmet Emin Yurdakul İlkokulu öğrencileri 'Minik yüreklerden büyük dokunuşlar projesi'ni hayata geçirdi. Deprem olgusundan etkilenen öğrencilerinin ilgilerini farklı noktalara çekmek, moral ve motivasyonlarını yükseltmek isteyen üçüncü sınıf öğretmenleri, öğrencilerine parmaklarıyla atkı örmeyi öğretti. Öğrencilerin, çocuk oldukları için depremzede vatandaşlarımıza yardım edemedikleri için çok üzüldüklerini dile getirmeleri üzerine öğretmenleri bu projeyi hazırladı. Projenin amacı çocukların da toplumda etkin rol oynayabileceklerini öğretmek ve yardım etmelerini sağlayarak duydukları üzüntüden öğrencilerin kurtulmasını sağlamaktı. Proje amacına ulaştı. Öğrenciler, atkılarını örerken dikkatleri farklı bir noktaya odaklandırılmış oldu. El becerisi kazanıp üretmeyi de öğrendiler. Atkılar bittiğinde tek tek paketlendi ve isteyen öğrencilerin özel notları da paketlere yerleştirildi. Hazırlanan koliler deprem bölgesine gönderilirken öğrenciler çocuk yaşta yardım etmenin mutluluğunu yaşadı.