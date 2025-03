Depremzede Balveren ailesinin çifte bayram sevinci

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'nde 4 etaptan oluşan 2 bin 802 konutun 1964'ü tamamlandı. Yeni evlerine taşınan ailelerden biri de Ahmet ve Emine Balveren çifti oldu. Asrın felaketinde ağır hasar gören evlerinin yıkılmasının ardından çadırda ve konteynerde kalan çift bu yıl ocak ayında yeni evlerine kavuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ramazan'ı yeni evlerinde karşılayan çiftin bayram heyecanını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "Kahramanmaraşlı Ahmet abimiz ve Emine ablamızın gözlerindeki mutluluğa bakar mısınız? Güzel yuvalarında nice bayramlara" ifadelerini kullandı.

"30 YILLIK YATIRIMIMDI, YIKILDI"

Deprem günü bir anaokuluna sığındıklarını anlatan Emine Balveren, daha sonra çadırda kaldığını kısa süre sonra ise konteynere geçtiğini söyledi. Emine Balveren, 30 yıllık yatırımları olan evlerinin depremde ağır hasar aldığını belirterek; "Ev tamamen yıkılmış değildi. Kolonlar patladı. İlk gelen arkadaş 'ağır hasarlı' dedi. Eşimle bir defa daha yıkıldık. Eşim ağlıyor, ben ağlıyorum. Can kaybı olmasın önemli olan o. Can geri gelmiyor ama mal her şekilde geliyor" dedi.

"TÜM AİLEYİ İFTARA ÇAĞIRDIM"

Emine Balveren yeni ev ve bayram heyecanını ise şöyle dile getirdi; "Gelinimle oğlum Maraş'a geleceklerdi. Aynı gün beni AFAD'dan aradılar; 'yarın gelin anahtarınızı alın' dediler. Gelinimle oğlum Maraş'a geldi. Eşime bile söylemedim. Hepsi bir aradayken 'yarın anahtarı almaya gideceğiz' dedim. Hepsi çok sevindi. Geldik, anahtarımızı aldık, evin içine baktık. Çok duygulandım; anlatılmıyor o duygu çok başkaydı. Evin her yerini beğendim. Konteynerden sonrası burası bana saray oldu. Ramazan'da da akrabalarımızı iftara çağırdım. '2 yıldan beri fire verdik' dedim. Şimdi artık benim de evim oldu. Bambaşka bir duygu. Bayram için de umutluyum, sevinçle bekliyorum" diye konuştu.

"EVİM OLURSA ÜTÜ MASASINI HİÇ KAPATMAYACAĞIM DEMİŞTİM"

Depremin neden olduğu yıkımın ardından yeniden ayağa kalkmaya başladıklarını söyleyen Balveren, "Depremden önceki halimize, evimizin olduğu hale yavaş yavaş geri dönüyoruz. İnanır mısınız bulaşık yıkamayı özledim. Ütü masasını hiç kapatmıyorum. Niye de? Oradayken, yastığın üzerinde yapıyordum. Evim olursa ütü masasını hiç kapatmayacağım dedim. Burada açık dursun, beklesin beni. Ya bunlar özlenir mi? Gerçekten özledim" dedi.

"SÖZLER TUTULMUYOR DİYENLER BENİ DUYSUN; BİZ GELDİK EVİMİZDEYİZ"

"Umutluydum. Çünkü ne olursa olsun verilen sözlerin arkasında durduklarının farkındaydım ve olacaktı" diyen Balveren devletin desteğiyle yaraların sarıldığını söyledi: 'Verilen söz yerine getirilmiyor' diyenler beni duysun; geldik biz, evimizdeyiz şükürler olsun. Kendimi güvende hissediyorum. Evimin sağlam olduğuna da inanıyorum. Devletin yaptığı hiçbir şey kötü olmaz. Devletimiz verdiği sözlerin hangisini yerine getirmiyor ki… Allah'ım herkese nasip etsin. Minnacık taşı kaldırıp buradan tarafa atandan, emeği geçen herkesten razı olsun"

"KENDİ EVİNDE BAYRAM GEÇİRMEK NE DEMEK"

Emine Balveren'in eşi Ahmet Balveren de depremden sonra hızla deprem konutlarının yapımına başlandığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız, '2 yıl içerisinde teslim edeceğiz' dedi, etti de. O kadar mutlu olduk ki kendi evimiz oluyor diye. İnşaatlar şu güne biter, teslim ederler inşallah diye umutla bekledik. Umudumuz gerçek oldu. Evin çıktığını öğrendiğim zaman insanın içine bir ağıt gelir ya inanın ağlayasım geldi. Çok güzel, çok acayip. 2 yıl evsizdik, 2 yıl sonra eve kavuşmak çok mutluluk verici bir şey. Rahat uyuyoruz, emin ellerdeyiz. Bayramı çadırda, konteynerde geçirdik, orucu çadırda tuttuk.. Şimdi kendi evinde bayram geçirmek ne demek " diye konuştu.