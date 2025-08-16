Depremzede Belediyeden örnek karar

Hatay'da 15 ilçenin belediye başkanı ile birlikte alınan bu önemli ortak kararı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk duyurdu.

Ortak bir akılla kentteki sahipsiz hayvanları korumak adına depremzede belediyeler olarak önemli bir karar aldıklarını belirten Öntürk, "6 Şubatta yaşadığımız depremlerde en çok can kaybı ve yıkım ilimizde yaşandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu çerçevesinde ilimiz büyük bir şantiyeye döndü. Kentimiz tarihi, kültürü ve sosyal hayatı ile yeniden ayağa kalkarken, bizler depremzede belediyeler olarak sahipsiz hayvanlarımızı da unutmadık." dedi.



KENTİMİZDE TEK BİR BARINAK OLACAK

Yönetmeliği göre 15 bin nüfusun üstündeki belediyelerin hepsinin sahipsiz hayvanlar için barınak yapması gerektiğini belirten Öntürk, "Her belediyemizin de bunu kaldıracak imkanı yok. Bizde şöyle ortak bir karar aldık. Aldığımız karar doğrultusunda ilçe belediyelerimiz ilçelerindeki sahipsiz hayvanları toplayacaklar, bizde güzel ve özel bir barınak yapacağız. Hatay'da tek barınak olacak. İlçe Belediyelerimiz topladıkları sahipsiz hayvanları bizim yapacağımız özel barınağa teslim edecekler. Sahipsiz hayvanların hayatlarını bu barınakta devam ettireceğiz. Şehrimizi her şeyi iye yeniden ayağa kaldırırken, sahipsiz hayvanları da unutmamış olacağız. Böyle bir karar aldık. Şehrimiz için hayırlı uğurlu olsun. Ben belediye başkanlarımızın bu ortak akılda buluşmasından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum"



MODERN, DONANIMLI VE HAYVAN ODAKLI BİR TESİS

Barınak projesinin detaylarını paylaşan Başkan Öntürk, kurulacak tesisin hem mimari yapısı hem de sunduğu hizmetlerle örnek bir barınak olacağını ifade etti. Barınağın modern, hijyenik, doğayla uyumlu ve hayvan refahını önceleyen bir anlayışla planlandığını belirten Öntürk, "Hakikaten çok güzel bir barınak yapacağız. Orada da bu hayvanlarımız inşallah hayatlarına sağlıklı ve huzurlu bir şekilde devam edecek" dedi.

Yapılacak olan barınakta veteriner hizmetleri, tedavi ve rehabilitasyon alanları, doğal yaşam parkurları ve sahiplendirme bölümleri gibi birimlerin yer alması planlanıyor. Böylece yalnızca geçici bakım değil, uzun vadeli bir yaşam kalitesi sunulması amaçlanıyor.