Depremzede çocuklara umut projesi: Bir Deniz, Bin Çocuk

Datça'da Mesudiye Hayıtbükü'nde bulunan Otel ve Tatil Evlerinde, Elazığ'dan gelen 40 öğrencinin konaklama, yeme-içme bedellerini ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyor. Deniz görmemiş ve 6 Şubat depreminden etkilenen 12-13 yaş arası öğrencilere deniz deneyimi sunarak, ruhsal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunma amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'dan toplamda 160 öğrenci Datça'da ağırlanacak.

Öğrencilerin denize girmek için gerekli ekipmanlar da temin edilecek ve öğrencilere cankurtaran ve yüzme hocaları eşlik edecek. Datça'da geçirecekleri zaman boyunca öğrenciler, çeşitli etkinliklere katılacaklar. Okul ziyaretleri, doğa yürüyüşleri, tekne turları, kültür sanat etkinlikleri ve Knidos Antik Kent gezisi gibi planlanan aktiviteler, öğrencilerin deneyimlerini zenginleştirecek.

Projede depremzede çocukların ruhsal ve sosyal iyileşmesine katkıda bulunmak hedefleniyor. Projeye katılan öğrencilerin olumlu deneyimler yaşayarak, yeni arkadaşlıklar kurmaları ve kendilerini geliştirmeleri bekleniyor.