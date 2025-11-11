Haberler Yaşam Haberleri Depremzede çocukların Atatürk sevgisi karşılıksız kalmadı
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında ellerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı ve Türk bayrakları ile köy sokaklarında dolaşırken çekilen fotoğrafları gündem olan ilkokul öğrencilerini gönüllü ağabey ve ablaları unutmadı. Depremzede çocukların bu anlamlı hareket karşılığında çocuklara bot, mont, ayakkabı ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Afşin ilçesinde bulunan Koçovası Eşe ve Yusuf Gülkaynak İlkokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yürekleri ısıtan bir hareket yaptı. Öğrenciler, ellerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ve Türk bayrakları ile köy sokaklarında dolaştı. Bu anlara ilişkin çekilen fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.

Depremzede çocukların Atatürk sevgilerini karşılıksız bırakmak istemeyen gönüllü ağabey ve ablaları ise hemen harekete geçti. Hayırseverlerin destekleri ile alınan bot, mont, ayakkabı ve çeşitli hediyeler 10 Kasım'dan önce okuldaki 20 çocuğa takdim edildi.

Bu güzel organizasyonu gerçekleştiren Fatih Akpınar, "Çocuklarımızın, ülkemizin kurucusu Atatürk'e gösterdiği bu minnet karşılıksız kalamazdı. Biz de büyükleri olarak onların anlamlı hareketine küçük bir sürpriz yaparak karşılık vermek istedik.

Aldığımız hediyelerimizi çocuklarımıza dağıtıp, yüzlerinde birer tebessüm olduk. Onlar bizim geleceğimiz. İnanıyoruz ki ülkemizi başarılı bir şekilde daha da ileriye taşıyacaklar" dedi.

