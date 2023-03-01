Depremzede dedenin ağlayarak yaptığı hatim talebini yerine getirdiler





"ÖĞRENCİLERİMİZ 'BİZ DE VARIZ HOCAM' DEDİLER"

Öğretmen Mahmut Öksüzoğlu, "Bugün burada asrın felaketini tüm kardeşlerimizle paylaştık. Kalbimiz ve aklımız her zaman oradaki kardeşlerimizdeydi. Öğretmen arkadaşlarımızın internette karşılaştıkları bir video vardı. Amcamızın kızı Mine, damadı Mehmet ve torunu Esad için bir hatim talebi ediliyordu. Biz de bu durumu hafız öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle paylaştık. Öğrencilerimiz bu duyarlılık karşısında, 'Bizler de varız' hocam dediler. Hatmi Şerif okudular. Amcamızın yakınları için ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde, elimizde duamız vardı. İnşallah onu mutlu edebilmişizdir. Rabbim inşallah yaptığımız dualarımızı ve okunan Hatmi Şerif'leri, dergâhı izzetinde kabul eylesin" diye ifade etti.



"HATİMLER OKUYUP DUALAR EDİYORUZ"

Öğretmen Halil İbrahim Kahraman, "Asrın felaketin hususunda hepimizin yüreği dağlandı. Bu sebepten dolayı bir katkı sunabilmek adına bir takım çalışmalarımız oluyor. Sosyal medyadan da edindiğimiz bilgiler çizgisinde, meslek dersleri öğretmenleri olarak öğrencilerimizle birlikte vefat eden şehitlerimiz için hatimler okuyor ve dualar ediyoruz. İlaveten maddi olarak da bir takım gerek nakdi gerekse ayni desteklerimiz söz konusudur. Biz bunları zaten İslam dininin bir kardeşlik görevi olarak addettiğimizden dolayı bir ibadet düşüncesi ve niyetiyle yapmaktayız" diyerek sözlerini noktaladı.