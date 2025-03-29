Depremzede Elife’nin yeni yuvasında bayram temizliği: Bayram şekerlerimiz bile devletten

Asrın felaketinden etkilenen iller arasında yer alan Osmaniye'de köy evine kavuşan depremzede Elife Lök (43), yeni yuvasında büyük bir heyecanla bayram temizliği yaptı. Yeni evinde ilk bayramı geçirmenin heyecanını yaşadığını ifade eden Elife Lök, "Bayram temizliğini büyük bir keyifle yaptım. Evimizi gerçekten çok güzel yapmışlar. Böyle bir eve kavuştuğum için çok mutluyum. Devletimiz hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmadı. Kızılay her ay düzenli maddi destek veriyor. Devletimin gönderdiği parayla bayram şekeri, kolonya ve pazar alışverişimi yaptım. Dolabımı ağzına kadar doldurdum ve şimdi çocukları ile torunlarımı sabırsızlıkla bekliyorum. Yıkılan evimde yer yatağı seriyordum. Ama şimdi odalar çok. Yer yatağını yapmaktan kurtuldum" diyerek sevincini dile getirdi.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

6 Şubat depremlerine Osmaniye'nin Kazmaca Köyücü Nergizlik Mahallesi'ndeki iki katlı evleri ağır hasar alan ve yıkılan Lök ailesi çekilen kura ile köylerinde yeni evlerine kavuştu. Hiç zaman kaybetmeyen aile hemen evlerine taşındı. 5 çocuk 2 torun sahibi Elife Lök, yeni evinde başta çocukları ve torunları ile birlikte misafirlerini karşılayacağının heyecanını yaşıyor. Bir yandan bahçesindeki zeytin fidanlarını sulayan diğer yandan bayram temizliği yapan Elife Lök, "Depremden sonra zor günler geçirdik. Bir süre çadırda ve yakınlarımızı yanında kaldık. Daha sonra kurada ev çıktı. Hemen evimize taşındık. Orucumuzu tuttuk, şimdi de bayramda misafirlerimi bekliyorum. Çok heyecanlıyım" dedi.

"DOLABIMI AĞZINA KADAR DOLDURDUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Elife Lök, "Eğer Cumhurbaşkanımız başımızda olmasaydı biz bu evlere kavuşamazdık. Depremden sonra devletimiz hiçbir zaman elini üzerimizden çekmedi. Sosyal marketten yararlandık. Kızılay her türlü desteği verdi vermeye devam ediyor. Kızılay her ay maddi yardımda bulunuyor. İki gün önce gönderilen yardımla bayram şekeri, kolonya ve pazar alışverişimi yaptım. Bize şeker tadında bir bayram yaşatan devletimden Allah razı olsun" diye konuştu.

"ARTIK YER YATAĞI YAPMIYORUM"

Elife Lök sözlerini şöyle tamamladı: "Böyle bir yuvayı yaptırmayı bırakın hayal bile edemezken, devletimiz bize bu evi verdi. Bu evin en güzel yani 3+1 odalı olması. Yıkılan evimizden sonra çadırda kaldık. Her gece yer yatağı yapıp, sabah topluyordum. İçimden, 'Acaba bir gün bizim de normal bazalı bir yatağımız olur mu?' diye kendi kendime soruyordum. Evimize misafir gelmesini istemiyorduk. Çünkü uykusu gelen çocuklarımın misafirler gitmesini bekliyordu. Ama şimdi yorulan herkes odasına çekiliyor istediği zaman yatıyorlar. Bende yer yatağı yapmak zorunda kalmıyorum. Keyfime bakıyorum."