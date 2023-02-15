Depremzede emin ellerde

ASRIN felaketi sonrası devlet, tüm kurumlarıyla vatandaşların yarasını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK,Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve yurtdışından gelenlerle birlikte 35 bin 249 arama kurtarma personeli görev yapıyor. AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinin sayısı ise 249 bin 89. 40'ın üzerinde vali, 158 mülki idare amiri, 19 AFAD üst yöneticisi, 68 il müdürü, 13 büyükelçi ve 17 Dışişleri Bakanlığı personeli bölgede görevli. 10 ile devlet kurumları ve STK'lar tarafından 227 bin 762 çadır, 48 bin 271 konteyner ve 2 milyon 607 bin 390 battaniye sevk edildi. Toplam 334 mobil mutfak, 86 ikram, 33 mobil fırın aracı bölgeye sevk edildi. 256 bin 5 kişiye psikososyal destek verildi.