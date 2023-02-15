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Giriş Tarihi: 16.2.2023

Depremzede emin ellerde

İLKER TURAK İLKER TURAK
İLKER TURAK İLKER TURAK
Depremzede emin ellerde
ASRIN felaketi sonrası devlet, tüm kurumlarıyla vatandaşların yarasını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK,
Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve yurtdışından gelenlerle birlikte 35 bin 249 arama kurtarma personeli görev yapıyor. AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinin sayısı ise 249 bin 89. 40'ın üzerinde vali, 158 mülki idare amiri, 19 AFAD üst yöneticisi, 68 il müdürü, 13 büyükelçi ve 17 Dışişleri Bakanlığı personeli bölgede görevli. 10 ile devlet kurumları ve STK'lar tarafından 227 bin 762 çadır, 48 bin 271 konteyner ve 2 milyon 607 bin 390 battaniye sevk edildi. Toplam 334 mobil mutfak, 86 ikram, 33 mobil fırın aracı bölgeye sevk edildi. 256 bin 5 kişiye psikososyal destek verildi.

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Depremzede emin ellerde
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