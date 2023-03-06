Depremzede kuaför çiftten örnek davranış

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depreme yakalanan Sedat ve Katibe Porazan çifti, Antalya'nın Alanya ilçesinde sığındıkları otelde örnek davranış sergiliyor. Kuaför çift, enkaz halindeki evlerine girip aldıkları makas, tarak gibi malzemeleri kullanarak otel yetkililerinin tahsis ettiği odada kendileri gibi depremzede vatandaşlara kuaför hizmeti veriyor. Sedat Porazan, "Büyük felaket sonrası aynı kaderi paylaştığımız insanların saçlarına küçük dokunuşlarla onların mutlu olmasını sağlamaya başardık" diyor. Oldukça ilgi gördüklerini belirten Porazan; "Böylece otelde konaklayan diğer depremzedelerle tanışma fırsatımız oldu, yeni dostluklar kurduk" dedi. Katibe Porazan ise, "Aynı kaderi paylaştığımız insanlara moral vermek için burada hizmet veriyoruz. Çocuk yetişkin kim gelirse... Çorbada tuzumuz olduysa ne mutlu bize" şeklinde konuştu.