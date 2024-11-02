Depremzede vatandaş yangınla her şeyini kaybetti

Hatay'da alevlerin yükseldiği yangında depremzede ailenin işyeri ve asrın felaketi sonrası yaşamlarını sürdürdükleri konteynerleri yandı. Yangında işyeri ve yuvası yanan Yasin Özkan, "Anılarım yandı" diyerek gözyaşlarına hâkim olamadı. Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşanan olay sonrası hurda malzemelerini koyduğu dükkânı da yanan depremzede Yasin Özkan, "Depremden sonra buraya derme çatma bir şeyler yaptık. Burası da yengemin konteyneriydi. Çok acı bir şey, Rabbim kimsenin başına getirmesin. İnsanın bütün anıları yanıyor. Çok kötü bir duygu, anlatılmaz" dedi.