Depremzedeler dehşet anlarını anlattı: “Böyle bir şey görmedik, dağlar bölük bölük bölündü”

Dört bir yanını dağların kuşattığı bin nüfuslu 457 haneden oluşan ve geriye bir avuç insanın kaldığı mahalle enkaza dönerken, depremzedeler o anları, "Böyle bir şey görmedik dağlar bölük bölük bölündü" diyerek anlattı.



"DAĞLARIMIZ BÖLÜK BÖLÜK BÖLÜNDÜ"

Depremin evlerinin yanı sıra mahalleyi kuşatan dağları da vurduğunu aktaran Mehmet Akgün, "63 yaşındayım böyle bir şey görmedim, dağlarımız bölük bölük bölündü. Dağlarımızda bölünmeyen kaya kalmadı. İt kayası üç metre arkaya bölündü, ışkan değimiz dağ yarıya bölündü, her taraf paramparça oldu" dedi