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Giriş Tarihi: 17.5.2023

Depremzedelerin denizdeki yuvasına veda

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından İtalya’dan gelerek depremzedelere barınma imkânı sağlayan ‘MSC Aurelia’ gemisi, görevini tamamlayıp İskenderun’dan ayrıldı

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Depremzedelerin denizdeki yuvasına veda
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremzedelerin yerleştirildiği 'MSC Aurelia' gemisi, görevini tamamlayıp İskenderun'dan ayrıldı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın girişimleriyle, Türk-İtalyan ortaklığındaki lojistik firmasına ait 'MSC Aurelia' adlı yolcu gemisi, İtalya'nın Napoli şehrinden İskenderun Limanı'na getirilmişti. İçindeki ilkyardım ve temel ihtiyaç malzemeleriyle 20 Şubat'ta limana yanaşan 906 yatak kapasiteli gemiye, depremzede aileler yerleştirildi.



Geminin İskenderun'da kaldığı süre boyunca, yerel yönetim ve AFAD koordinasyonuyla, 3 öğün yemek servisi ve hijyenik koşullar sağlanıp depremzedelere geçici barınma desteği sağlandı. Gemide ağırlanan depremzede çocuklar, gençler ve büyükler için çeşitli etkinlikler düzenlenip, yaşadıkları travmayı atlatmalarına katkı sağlandı. Geminin İtalyan şefleri, depremzedeler için yemekler ve ikramlar hazırladı, çocuklar için de pasta ve kurabiye yapımı etkinlikleri gerçekleştirildi. Çocukların açık alan ihtiyaçları için de geminin helikopter pisti, halı saha olarak düzenlendi. Ramazan ayında ise gemide depremzedeler için iftar verildi. Görevini tamamlayan gemi dün İskenderun Limanı'ndan ayrıldı.



TEŞEKKÜR PLAKETI
Geminin kaptanı Dumitru Rusu'ya, deprem sürecindeki yardımları ve özverili çalışmaları için teşekkür plaketi verildi. Yalova'ya tersaneye bakıma gönderilen gemi, ardından Türkiye'den ayrılacak.

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Depremzedelerin denizdeki yuvasına veda
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