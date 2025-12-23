DERBİ ŞİFRESİZ YAYINLANACAK! Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda gözler C Grubu'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine çevrildi. Grup etabındaki ilk maçında ezeli rakibiyle karşılaşacak olan iki takım da kupaya galibiyetle başlamak istiyor. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında 23 Aralık 2025 Salı günü saat 20.30'da Chobani Stadı'nda karşı karşıya gelecek.