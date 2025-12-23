Haberler Yaşam Haberleri DERBİ ŞİFRESİZ YAYINLANACAK! Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması, futbolseverlerin merakla beklediği dev bir derbiyle start alıyor. C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken, iki ezeli rakibin kupadaki bu kritik mücadelesi büyük heyecana sahne olacak. Karşılaşma öncesinde iki takımda da önemli eksikler bulunurken, maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve canlı yayın bilgileri netlik kazandı. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda gözler C Grubu'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine çevrildi. Grup etabındaki ilk maçında ezeli rakibiyle karşılaşacak olan iki takım da kupaya galibiyetle başlamak istiyor. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında 23 Aralık 2025 Salı günü saat 20.30'da Chobani Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Mücadele atv'den canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tiknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Rashica, Orkun Köçü, Cerny, Abraham

