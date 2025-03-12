Dere yatağında insan iskeleti bulundu

Olay, 11 Mart akşamı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu bağlantısı Esentepe mevkiinde meydana geldi. Otoyolda arızalanan aracını güvenlik şeridine çeken bir kişi, çevrede dolaştığı sırada dere yatağında insan iskeleti olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.

ÇOK UZUN SÜREDİR BÖLGEDE

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğünde görevli polis ekiplerince iskelette inceleme yaptı. Kıyafetleri çürümüş olan ve cinsiyeti belirlenemeyen insan iskeleti, delil torbasına konuldu. İskelet, savcının incelemesinin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.