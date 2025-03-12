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Giriş Tarihi: 12.3.2025 10:06 Son Güncelleme: 12.3.2025 10:09

Dere yatağında insan iskeleti bulundu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde dere yatağında insan iskeleti bulundu. İskelet, cinsiyet ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Dere yatağında insan iskeleti bulundu

Olay, 11 Mart akşamı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu bağlantısı Esentepe mevkiinde meydana geldi. Otoyolda arızalanan aracını güvenlik şeridine çeken bir kişi, çevrede dolaştığı sırada dere yatağında insan iskeleti olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.

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Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğünde görevli polis ekiplerince iskelette inceleme yaptı. Kıyafetleri çürümüş olan ve cinsiyeti belirlenemeyen insan iskeleti, delil torbasına konuldu. İskelet, savcının incelemesinin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Dere yatağında insan iskeleti bulundu
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