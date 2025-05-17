Dere yatağında sır dolu cinayet! 40 yaşındaki adam memleketinde defnedildi

Mürsel Uluç Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dere yatağından gelen tartışma seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen şahsın 40 yaşındaki Haydar Çakmak olduğu tespit edildi. Çakmak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Her gün dere yatağını kullanarak işe gittiği öğrenilen Çakmak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Çakmak, Kırıkkale'nin Uzunlar köyünde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.