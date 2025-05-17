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Giriş Tarihi: 17.5.2025 22:13 Son Güncelleme: 17.5.2025 22:26

Dere yatağında sır dolu cinayet! 40 yaşındaki adam memleketinde defnedildi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde dere yatağında bıçaklanarak öldürülen Haydar Çakmak’ın cenazesi, memleketi Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı Uzunlar köyünde toprağa verildi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA

Mürsel Uluç Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dere yatağından gelen tartışma seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen şahsın 40 yaşındaki Haydar Çakmak olduğu tespit edildi. Çakmak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Her gün dere yatağını kullanarak işe gittiği öğrenilen Çakmak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Çakmak, Kırıkkale'nin Uzunlar köyünde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Dere yatağında sır dolu cinayet! 40 yaşındaki adam memleketinde defnedildi
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