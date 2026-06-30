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Giriş Tarihi: 30.06.2026 11:19

Dereye giren kardeşlerden biri öldü, biri kayboldu

Bitlis'in Mutki ilçesinde serinlemek için dereye giren 3 kardeşten biri hayatını kaybederken, biri babası tarafından kurtarıldı. Suda kaybolan diğer kardeşi bulmak için ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Dereye giren kardeşlerden biri öldü, biri kayboldu
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Olay, saat 16.00 sıralarında Mutki ilçesine bağlı Yazıcık köyü yakınlarındaki derede meydana geldi. Babaları Bakır Şeflek ile birlikte dere kenarına gelen Fatih (13), Aziz (12) ve Enes Şeflek (11), serinlemek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra çocuklarının suda çırpındığını gören baba Bakır Şeflek, suya atlayarak 13 yaşındaki Fatih Şeflek'i kurtardı.

Diğer çocuklarını kurtarmak için de büyük çaba harcayan baba, 11 yaşındaki Enes Şeflek'e ulaştı. Sudan çıkarılan Enes'in hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suda kaybolan 12 yaşındaki Aziz Şeflek'i bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına köylüler de destek veriyor. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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#BİTLİS #AFAD #FATİH

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