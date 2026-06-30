Dereye giren kardeşlerden biri öldü, biri kayboldu

Olay, saat 16.00 sıralarında Mutki ilçesine bağlı Yazıcık köyü yakınlarındaki derede meydana geldi. Babaları Bakır Şeflek ile birlikte dere kenarına gelen Fatih (13), Aziz (12) ve Enes Şeflek (11), serinlemek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra çocuklarının suda çırpındığını gören baba Bakır Şeflek, suya atlayarak 13 yaşındaki Fatih Şeflek'i kurtardı.

Diğer çocuklarını kurtarmak için de büyük çaba harcayan baba, 11 yaşındaki Enes Şeflek'e ulaştı. Sudan çıkarılan Enes'in hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suda kaybolan 12 yaşındaki Aziz Şeflek'i bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına köylüler de destek veriyor. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.