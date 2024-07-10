Dereyi geçerken sele kapılıp hayatını kaybetti

Erzurum'un Karayazı ilçesinde önceki gün şiddetli yağış sonrası debisi yükselen derede akıntıya kapılan Yakup Eren'in (23) cesedi saatler sonra düştüğü yerden 40 kilometre uzaklıktaki Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Sarıgöze Köyü girişinde bulundu. Erzurum'da sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketi, Horasan ve İspir ilçelerinde de büyük hasara yol açtı. 12 büyükbaş hayvan telef oldu. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Yayladüzü beldesi kırsalında hayvan otlatan 18 yaşındaki Muhammed Kasacı, yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Doğubayazıt ve Tutak ilçelerinde de etkili olan sağanak yağış, ekili arazilerde zararlara yol açtı. Erzincan'da da sağanak yağış sele dönüştü. Sel suları Erzincan'ın turizm beldesinde büyük zarara yol açtı. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ise sağanak yağışın ardından yıldırım isabet eden Barış G. ve Olcay Y. yaralandı. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle dereler taştı, hayvanlar telef oldu ve yüzlerce dönümlük ekili alan zarar gördü. Bayburt'ta da merkeze bağlı Çamlıkoz Köyü'nde yollar adeta göle döndü.