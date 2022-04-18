Dereyi kırmızıya boyayan fabrika kapatıldı

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinden Marmara Denizi'ne akan Kamara Deresi kırmızı renge bürünmesi üzerine Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri Platformunun ihbarı üzerine Tekirdağ Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bölgede çalışma yapılarak, dereden numune alındı. Bölgede yapılan araştırmalarda kırmızı kirliliğin 'Plastik çapak yıkama ve granül üretimi' yapan Astan Geri Dönüşüm Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. isimli plastik geri dönüşüm fabrikasından geldiği tespit edildi. Tekirdağ Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından fabrikanın tüm faaliyetleri süresiz men edilirken, aynı zamanda fabrikanın geri kazanım konulu çevre lisansının bulunmaması ve arıtılmayan atık sularını dereye vermesi sebebiyle en üst sınırdan 1 milyon 799 bin 779 TL ceza kesildi. Ayrıca Marmara Cumhuriyet Başsavcılığına da kirliliğe sebebiyet veren plastik geri dönüşüm fabrikası hakkında suç duyurusunda da bulunuldu. Tekirdağ Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, "Dün ekiplerimiz bölgeye intikal edip derede gerekli incelemeleri yaptı. Bir tesisten kırmızı atık suyun dereye akıtıldığı tespit edildi. Tesiste yapılan denetimlerde tesisin Çevre İzin ve Lisans Belgesine tabi olduğu halde lisansının olmadığı tespit edildi. Arıtılması gereken atık suyu direk dereye deşarj ettiği için kanundaki en üst sınırdan kasıtlı olarak su arıtılmadan dereye akıtıldığı için 1 milyon 799 bin lira ceza idari para cezası uygulandı. İşletme süresiz olarak faaliyetten men edildi. Şu anda ekiplerimiz tarafından mühürleme işlemleri uygulanıyor. Ayrıca çevreyi kirlettiği için tesis hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu" dedi.