’Dersimiz Çevre’ ile 300 binden fazla öğrenciye farkındalık eğitimi! Bakan Kurum: Büyük bir çevre hareketi başlattık

"DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA HEP BİRLİKTE MÜMKÜN"

Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ülkemizin dört bir yanında öğrencilerimizle birlikte büyük bir çevre hareketi başlattık. 'Dersimiz Çevre, Birlikte Geleceğe' diyerek şehir şehir dolaştık, toplam 306 bin 740 öğrencimizle buluşup çevre farkındalığı eğitimi verdik. Daha yaşanabilir bir dünya hep birlikte mümkün" ifadelerini kullandı.

