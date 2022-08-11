Deterjan Pazarı kurucusu Süleyman Kocabaş gözaltına alındı

Deterjan Pazarı firmasının sahibi Süleyman Kocabaş banyo topu yaptırarak birçok vatandaşı mağdur ettiği iddia edildi. İnsanlara banyo topu yaparak paralarının 3 katını vaat eden ve yaklaşık 40 bin kişinin yüklü miktarda dolandırıldığı iddia edildi. Para kazanmak isteyen Ankara ve çevresinde bulunan insanlara şirketin "Bu tozu bu fiyata alın, yoğurup banyo topu yapın. 95 gün kuruttuktan sonra bize 3 katı fiyatına satın" dediği ileri sürüldü.

MAĞDURLAR FABRİKAYI BASTI

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sabun üretimi için anlaştıkları fabrikadan paralarını alamadığını öne süren mağdurlar eylem yaptı. Saray Mahallesi'nde toplanan gruptakiler, iddiaya göre, fabrikadan satın aldıkları ürünle sabun ürettiklerini ve belirtilen tarihte satış için fabrikaya getirdiklerini ancak herhangi bir yetkiliyle görüşemediklerini belirtti. Fabrika yönetimiyle görüşmek isteyen gruptakiler, alacaklarının ödenmesi talebinde bulundu. Bir süre fabrika dışında bekleyen vatandaşlar, yanlarında getirdikleri kolileri kapının önüne bıraktı.