Deterjan Pazarı kurucusu Süleyman Kocabaş gözaltına alındı | Video

Deterjan Pazarı kurucusu Süleyman Kocabaş, 40 bin kişiden para toplayıp sırra kadem basmıştı. Mağdurlar ise firmanın önüne giderek isyan bayrağı açmıştı. 'Deterjan Pazarı' firmasının sahibi Süleyman Kocabaş, hakkında çok sayıda kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü firmayı 7 aydır takip ettiği ortaya çıkarken öğlen saatlerinde Süleyman Kocabaş’nda aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Ekipleri 4 işyeri 10 ikamette arama çalışmalarına devam ediyor.

Deterjan Pazarı firmasının sahibi Süleyman Kocabaş banyo topu yaptırarak birçok vatandaşı mağdur ettiği iddia edildi. İnsanlara banyo topu yaparak paralarının 3 katını vaat eden ve yaklaşık 40 bin kişinin yüklü miktarda dolandırıldığı iddia edildi. Para kazanmak isteyen Ankara ve çevresinde bulunan insanlara şirketin "Bu tozu bu fiyata alın, yoğurup banyo topu yapın. 95 gün kuruttuktan sonra bize 3 katı fiyatına satın" dediği ileri sürüldü.

MAĞDURLAR FABRİKAYI BASTI

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sabun üretimi için anlaştıkları fabrikadan paralarını alamadığını öne süren mağdurlar eylem yaptı. Saray Mahallesi'nde toplanan gruptakiler, iddiaya göre, fabrikadan satın aldıkları ürünle sabun ürettiklerini ve belirtilen tarihte satış için fabrikaya getirdiklerini ancak herhangi bir yetkiliyle görüşemediklerini belirtti.

Fabrika yönetimiyle görüşmek isteyen gruptakiler, alacaklarının ödenmesi talebinde bulundu. Bir süre fabrika dışında bekleyen vatandaşlar, yanlarında getirdikleri kolileri kapının önüne bıraktı.

KOCABAŞ MAĞDURLARA SESLENDİ: HİÇBİR BANKA BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTEMEDİ

Firma sahibi Süleyman Kocabaş, eylemler sonrası sosyal medyadan şirket üyelerine seslendi.

Kocabaş, "Herkes oyuna geliyor. Belirli bir grup, 100 kişiyi organize edip halkı dolandırdığımızı söylüyor. Bunu yaptığımızı düşünelim. Şirket kapanırsa ödeme yapamayacağımı düşünmenizi istiyorum. Bizimle çalışan herkesi mantıklı olamaya davet ediyorum. Ödemenin gecikmesinin ana sebebi; iki aydır bu olaylar yüzünden iş yapamamak. Aynı zamanda finansal olarak organize etmiş olduğum nakit döngüsünü yapamamaktan kaynaklı. Ben bir firma ile anlaşma yaptım. Ama bu olaylar yüzünden iptal edildi. Bu olaylar sürdükçe işimi yapamıyorum. Para kaynaklarımız kesildi. Hiçbir banka bizimle çalışmak istemedi. Ben yeniden satış moduna döneceğim.

FİRMA 7 AYDIR TAKİPTE

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2022 Ocak ayında Deterjan Pazarı firmasını mercek altına alarak teknik ve fiziki olarak çalışma başlattı.

Mali Şube ekipleri Süleyman Kocabaş ve yöneticilerin aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına alırken 4 işyeri ve 8 ikamette arama çalışmaları devam ediyor. Ankara emniyetine getirilen şüphelilerin ifade işlemleri başladığı öğrenildi.

REKLAM FİLMLERİYLE ÖN PLANA ÇIKARDILAR

Şirket birçok fenomene reklamlarında yer vererek ön plana çıkmasını sağladı. Deterjanpazari.com da oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, Berke Üzrek, Öykü Çelik ve Melek Baykal'ın reklamlarda oynadığı görüldü. Ayrıca 10.Dijital Dünya'nın Enleri ödül töreninde de "Yılın En İyi Temizlik Ar-Ge Ödülü'nü kazandı.