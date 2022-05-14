Dev asteroit Dünya’yı teğet geçecek

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dev bir asteroidin hızla Dünya'ya doğru ilerlediğini ve bugün "yakınımızdan geçeceğini" söyledi. Independent'taki habere göre yaklaşık 440 metre yüksekliğindeki New York Empire State Binası'ndan daha büyük olan ve 388945 (2008 TZ3) adı verilen uzay kayası, yaklaşık 490 metre genişliğinde ve beklenen yakın geçişleri nedeniyle "potansiyel olarak tehlikeli asteroit" sınıfında değerlendiriliyor. Bu büyüklükteki bir asteroit Dünya'ya çarparsa yıkıcı bir hasara neden olabilir fakat NASA'daki bilim insanları asteroidin bugün gezegenin yaklaşık 4 milyon km uzağından, yalnızca "yakınımızdan geçeceğini" tahmin ediyor.