Dev projeye dev bütçe! Ankara İzmir YHT Projesine 19.3 milyar liralık bütçe

Afyonkarahisar'a kadar olan kısmının 2026'da, tamamının ise 2027'de hizmete gireceğini açıklamıştı. Dev bütçe İzmir'de sevinçle karşılandı. Proje hayata geçtiğinde Ankara - İzmir arasındaki 824 kilometrelik tren hattı mesafesi 624 kilometreye, 14 saat olan seyahat süresi ise 3.5 saate düşecek.

İKİ KALEMDE 19.3 MİLYAR LİRALIK KAYNAK AKTARILACAK

CHP'lilerin 'Hükümet İzmir'e yatırım yapmıyor' yalanı Ankara'dan gelen haberle bir kez daha boşa çıktı. Hükümet, İzmirlilerin merakla beklediği Ankara İzmir Hızlı Tren Projesini bir an önce hayata geçirmek için dev kaynak ayırdı. Resmi Gazetede yayımlanan 2025 Yılı Yatırım Programı'nın Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca projeye 2 ayrı kalem altında 19,3 milyar lira TL kaynak ayrıldı. Projenin alt yapı işleri için 8 milyar 912 milyon 35 bin TL bütçe ayrılırken elektrifikasyon, kontrollük, müşavarlik, sinyalizasyon ve üst yapı işleri için de 10 milyar 420 milyon 280 bin 500 TL kaynak ayrıldı. Karar kentte büyük sevinçle karşılandı.

HAT 200 KİLOMETRE KISALACAK

Ankara-İzmir arasındaki hızlı tren projesinin devreye alınması ile birlikte 824 kilometrelik tren hattı mesafesi 624 kilometreye, 14 saatlik seyahat süresi ise 3.5 saate inecek. Ankara'dan Hızlı Trene binen bir vatandaş 3.5 saatlik bir yolculuğun ardından İzmir'e ulaşabilecek.

TOPLAM MALİYET 193 MİLYAR LİRA

Projenin toplam güncel maliyeti yaklaşık 193 milyar TL olmakla birlikte bu güne kadar 74.5 milyar liralık harcama yapıldı.

YILDA 13.3 MİLYON YOLCU TAŞIYACAK

Proje hayata geçince tren hattının güzergahı üzerindeki tüm bölgelerin kalkınmasında adeta bir lokomotif vazifesi görecek. Proje ticaret ve turizm açısından da bölgeye harekete geçirecek. Hat tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınacak.

ANKARA İZMİR ARASI 3.5 SAATE DÜŞECEK

Hat üzerinde 40,7 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 25,5 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez ve 177 üstgeçit ile 244 adet alt geçit yer alacak. Proje ile birlikte Ankara- Afyon arası seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya, Ankara-Uşak arası seyahat süresi ise 6 saat 50 dakikadan 2 saat 10 dakikaya, inecek. 11 saat olan Ankara-Manisa arasındaki seyahat süresi ise 2 saat 50 dakikaya, Ankara-İzmir arası ise 3.5 saate düşecek

TAMAMI 2027'DE DEVREYE ALINACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu geçtiğimiz aylarda konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada hattın Afyonkarahisar'a kadar olan bölümünün 2026'da tamamının ise 2027 yılında hizmete alınacağı belirtmişti.