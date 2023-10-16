Deveci armudu için hasat şenliği yapıldı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde tarımsal anlamda önemli bir ürün olan ve 180 dekar alanda yetiştiriciliği yapılan Deveci Armudu hasat şenliği Kayıkçılar köyünde 8.5 dekar alanda yetiştiricilik yapan Hasan Girgin'in bahçesinde gerçekleştirildi. Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze ve İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan deveci armudu bahçesinde incelemelerde bulundu. İl Müdürü Nihat Ağan, bahçe tesisi ve meyve yetiştiriciliği ile ilgili katılımcılar ve öğrenciler ile tecrübelerini paylaşarak tavsiyelerde bulundu. Çaycuma'da Deveci Armudu yetiştiriciliği konusunda diğer çiftçilere örnek olan ve 18 yıldır yetiştiriciliğini yapan bahçe sahibi Hasan Girgin, ağacın fidan halinden meyve verecek duruma gelene kadar geçen süreci anlattı. Çaycuma Kaymakamı ve beraberindeki heyet üretici Hasan Girgin'e bol ürün alması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.