Haberler Yaşam Haberleri Devlet 16 gündür arıyordu: 14 yaşındaki Gülçiçek, kendisinden 14 yaş büyük adama kaçmış!
Giriş Tarihi: 23.4.2025 17:01 Son Güncelleme: 23.4.2025 17:57

Devlet 16 gündür arıyordu: 14 yaşındaki Gülçiçek, kendisinden 14 yaş büyük adama kaçmış!

Diyarbakır’ın Çermik İlçesi’ne bağlı Alakoç Köyü’nde, 16 gündür her yerde aranan lise 1’inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Gülçiçek Çiçekdağ’ın kendisinden 14 yaş büyük bir adama kaçtığı ortaya çıktı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Devlet 16 gündür arıyordu: 14 yaşındaki Gülçiçek, kendisinden 14 yaş büyük adama kaçmış!

Jandarma ve polis tarafından kayıp olduğu için Türkiye'nin 81 ilinde hakkında arama kararı bulunan Gülçiçek'in kocaya kaçtığı ortaya çıktı. Kendisinden 14 yaş büyük 28 yaşındaki M.Y.'ye kaçtığını videolu mesajla ailesine bildiren Gülçiçek, "Ailem beni her yerde arıyor. Beni kimse zorla kaçırmadı. Ben sevdiğim için kendi isteğimle kaçtım. Pişman değilim, beni artık saramayın" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Gülçiçek küçük olduğundan dolayı M.Y.'nin bulunup gözaltına alınması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

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Devlet 16 gündür arıyordu: 14 yaşındaki Gülçiçek, kendisinden 14 yaş büyük adama kaçmış!
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