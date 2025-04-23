Devlet 16 gündür arıyordu: 14 yaşındaki Gülçiçek, kendisinden 14 yaş büyük adama kaçmış!

Jandarma ve polis tarafından kayıp olduğu için Türkiye'nin 81 ilinde hakkında arama kararı bulunan Gülçiçek'in kocaya kaçtığı ortaya çıktı. Kendisinden 14 yaş büyük 28 yaşındaki M.Y.'ye kaçtığını videolu mesajla ailesine bildiren Gülçiçek, "Ailem beni her yerde arıyor. Beni kimse zorla kaçırmadı. Ben sevdiğim için kendi isteğimle kaçtım. Pişman değilim, beni artık saramayın" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Gülçiçek küçük olduğundan dolayı M.Y.'nin bulunup gözaltına alınması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.