Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlığını tamamlayanlar kura çekimini canlı takip edecek. Son olarak Fahrettin Koca'da DHY kura çekimi tarihi ve saati hakkında açıklama yaptı. Peki Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası ne zaman, saat kaçta? İşte Sağlık Bakanlığı DHY kura sonuçları isim isim liste sorgula