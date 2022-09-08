Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlığını tamamlayanlar kura çekimini canlı takip edecek. Son olarak Fahrettin Koca'da DHY kura çekimi tarihi ve saati hakkında açıklama yaptı. Peki Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası ne zaman, saat kaçta? İşte Sağlık Bakanlığı DHY kura sonuçları isim isim liste sorgula
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası hakkında açıklama;
13.163 hekim arkadaşımızın görev yerlerinin belirleneceği DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURASI yarın 10.00'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Şimdiden hayırlı olsun. Kura çekilişi http://youtube.com/user/SaglikBakanligi üzerinden canlı yayınlanacak. Kura öncesinde kısa bir konuşmamız olacak.
Sağlık BakanI Fahrettin Koca, 106. dönem için Devlet Hizmeti Yükümlülüğü tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Buna göre 1.261'i uzman doktor, 11.902'si pratisyen olmak üzere 13.163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği DHY kura tercihleri http://pbs.saglik.gov.tr adresinden alınıyor. Tercih süreci 7 Eylül günü saat 18:00'de sona erdi.