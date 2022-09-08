Haberler Yaşam Haberleri Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası ne zaman, saat kaçta? 2022 Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi sonuçları sorgula
Giriş Tarihi: 8.9.2022 21:18 Son Güncelleme: 8.9.2022 21:19

Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası ne zaman, saat kaçta? 2022 Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi sonuçları sorgula

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleşecek Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası için geri sayım başladı. Bakan Fahrettin Koca’nın müjdelediği kura çekimi tarihi ve saati belli oldu. Tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlar arasında kura çekimi yapılarak görev yerleri belirlenecek. 106. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura ilanı, tarihi ve saati gibi bilgiler bu noktada merak ediliyor. Peki Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kura sonuçları sorgulama ekranı ile tüm ayrıntılar…

Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası ne zaman, saat kaçta? 2022 Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi sonuçları sorgula

Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlığını tamamlayanlar kura çekimini canlı takip edecek. Son olarak Fahrettin Koca'da DHY kura çekimi tarihi ve saati hakkında açıklama yaptı. Peki Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası ne zaman, saat kaçta? İşte Sağlık Bakanlığı DHY kura sonuçları isim isim liste sorgula

DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası hakkında açıklama;

13.163 hekim arkadaşımızın görev yerlerinin belirleneceği DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURASI yarın 10.00'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Şimdiden hayırlı olsun. Kura çekilişi http://youtube.com/user/SaglikBakanligi üzerinden canlı yayınlanacak. Kura öncesinde kısa bir konuşmamız olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI DOKTOR ATAMA KURASI TERCİHLERİ SONA ERDİ!

Sağlık BakanI Fahrettin Koca, 106. dönem için Devlet Hizmeti Yükümlülüğü tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Buna göre 1.261'i uzman doktor, 11.902'si pratisyen olmak üzere 13.163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği DHY kura tercihleri http://pbs.saglik.gov.tr adresinden alınıyor. Tercih süreci 7 Eylül günü saat 18:00'de sona erdi.

DHY KURA ÇEKİMi SONUÇLARI SORGULA

Tercih işlemlerinin ardından kura çekimi https://yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek. Kura çekimi 9 Eylül Cuma günü düzenlenecek. Kura çekimi sonrasında sonuçların kısa sürede açıklanması bekleniyor.

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Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası ne zaman, saat kaçta? 2022 Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi sonuçları sorgula
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